27-letnia Julia von Stein twierdzi, że to jej "ostatni dzwonek" na zajście w ciążę. "Mam mieć 50 lat i rodzić?! Nie krzywdź dziecka"

Julia von Stein marzy o założeniu rodziny

Julia von Stein nie chce być "starą matką". Mówi o swoim "ostatnim dzwonku"

Jezus! To ile ja mam mieć, 50 lat i rodzić?! No nie. Właśnie widzisz, chodzi o to, żeby samego siebie nie oszukiwać. Jest czas w życiu na rodzenie dzieci i u mnie jest ostatni dzwonek. A później? Nie krzywdź dziecka! Mam być starą matką? Moje dziecko będzie szło do komunii, a je będę o lasce tam szła, ta plastikowa dupa już prawie pęknie, te cycki się wyleją już do końca... no litości - skwitowała.