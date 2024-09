Julia von Stein wyznaje, że była "gnojona i poniżana" przez rodziców. Gdy miała 18 lat, WYRZUCILI ją z domu

Julia von Stein wyznaje, że była "gnojona i poniżana" przez rodziców

Byłam poniżana, nikt we mnie nigdy nie wierzył. Normalne dziecko wystarczy, że chodzi do szkoły, przechodzi z klasy do klasy, jak jedzie na czwórkach, to już jest dobrze. Ja jechałam na piątkach i szóstkach, miałam wyróżnienia na olimpiadach, ale to było za mało. Bo jak miałam wyróżnienie na olimpiadzie, to słyszałam w domu: "Ale dlaczego nie wygrałaś tej olimpiady". Zawsze było za mało. Nigdy nie będę wystarczająco dobra dla moich rodziców i kiedyś się bardzo tym przejmowałam, dzisiaj mam na to wyje**ne. Bardzo ich kocham, bardzo szanuje, ale chcę żyć swoim życiem - zaznaczyła.