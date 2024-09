Julia von Stein w najnowszym vlogu ŚPIEWA w studiu nagraniowym i wyznaje: "Chcę być jak Britney Spears" (WIDEO)

Julia von Stein pokazała, jak śpiewa. Zdradza, jaką muzykę chce tworzyć

Dla mnie muzyka to jest tak samo, jak ja pajacuję na Instagramie. Chcę dać ludziom energię. Oni się mają śmiać. Ja chcę tańczyć, ja chcę sprzedawać ludziom energię. Ja chcę być jak Britney Spears z tych swoich nastoletnich początków. (...) To jest takie lekkie, uśmiechnięte, taka trochę słodka idiotka. Ale ja taka jestem. Co nie zaśpiewam, to dowyglądam i dopajacuje - tłumaczy, dodając, że oczywiście liczy, iż będzie na muzyce zarabiać: