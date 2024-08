Julia von Stein odchodzi z TV i uderza w koleżanki z TTV, mówiąc, że "jest najlepsza wśród najgorszych". Laluna ostro: "Kim ty ku*wa jesteś?!"

Zobacz także: Laluna Unique zastanawia się, czy zwierzęta to ryby, czy ssaki

Laluna odpowiada na wyznanie Julii von Stein. Nie gryzła się w język

Na reakcję ze strony koleżanek z TTV nie trzeba było długo czekać. Głos jako pierwsza, jak można było się domyślić, zabrała Laluna Unique. W piątek Kasia opublikowała obszerne oświadczenie, w którym odniosła się do wypowiedzi koleżanki z takich programów jak "Królowe życia" czy "Diabelnie boskie". Przyznała, że choć jest chora, to gdy zobaczyła wideo z wyznaniem Julki, momentalnie ozdrowiała.

Jak zobaczyłam tego tiktoka, to wyskoczyłam z łóżka. Dosyć tego. Posłuchaj mnie, dziewczyno. Po pierwsze - nie odeszłaś z telewizji, nie okłamuj ludzi, bo program został tylko na jakiś czas wstrzymany - zaczęła.

Druga sprawa - powiedziałaś, że pracowałaś na nas i byłaś najlepsza wśród najgorszych. Co to oznacza? Obraziłaś nas wszystkie. Obraziłaś Dagmarę, Izę, Anię, mnie - kontynuuje wzburzona. Że zapie*dalałaś na rachunek nas wszystkich? Pamiętaj dziewczyno, nigdy nie byłaś najlepsza, bo najlepszą oglądalność zawsze miała Dagmara, ja i Iza - byłyśmy trzy topowe - ujawnia.

Koleżaneczko, utrzymałaś się w tym programie tylko ze względu na twoją rodzinę, bo masz wspaniałą babcię i oni się do ciebie przyłączyli, bo tak naprawdę ciebie nikt nie chciał na początku oglądać. Okłamywałaś ludzi z niejedną sprawą, udajesz, u ciebie jest bardzo dużo udawanych rzeczy.

Laluna ostro krytykuje Julię von Stein

Gwiazda freak fightów stwierdza w swoim stylu, że Julia "nas*ała do gniazda".

Można powiedzieć, że czekamy na twoje przeprosiny . Nigdy nie s*ałyśmy sobie do gniazda, żadna z nas. Dagmara miała problemy, ja miałam problemy - czy kiedykolwiek któraś z nas powiedziała coś na siebie? Nigdy - grzmiała. Po chwili Laluna kontynuowała swój wywód:

Stacja TTV wiele razy cię broniła, bo do*ebałaś w niejednej sprawie. Broniła cię, stawała za tobą. Wybiłaś się tylko i wyłącznie na TTV, a teraz s*asz nam w gniazdo, obrażasz i odchodzisz z telewizji, bo rusza twój nowy program na os*anym YouTube?! Co ty koleżanko masz w głowie? Teraz zaczęłaś ze mną. Pamiętaj jedno Julcia - uważaj, jak się zachowujesz do ludzi, bo nie wolno tak się zachowywać i udawać niewiniątka. Pamiętaj jedno, twoje sceny udawane - ludzie wiedzą, to nie są debile. (...) Kim ty ku*wa jesteś?! - kwituje.