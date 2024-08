Laluna twierdzi, że wstrzymano nagrywanie jej programu w TTV przez aferę z Dagmarą Kaźmierską: "Nie powinni nas z tym łączyć"

Jeżeli chodzi o telewizję, nie chwaląc się, to mam największą oglądalność, jeżeli chodzi o TTV w historii. Jestem ja, Iza z Patrykiem i Julka. My trzy topowe, ale musieliśmy niestety wstrzymać troszeczkę sezon - powiedziała podczas Prime Night.

Laluna obwinia Dagmarę Kaźmierską za problemy w TTV

Nie wiem, czy to mogę powiedzieć, ale wyrażę swoje zdanie, no trudno, niech to idzie w viral. Myślę, że afera pani Kaźmierskiej to zrobiła, że musieli troszkę zastopować. To jest przykre, bo tak naprawdę nie powinni nas z tym łączyć - wyjawiła.