Julia von Stein RZUCA telewizję i rozpoczyna karierę muzyczną. "Nie mam talentu, ale jestem za*ebiście pracowita". Dała próbkę możliwości (WIDEO)

Julia von Stein rozpoczyna karierę piosenkarki

Moim planem jest to, że ja chcę być piosenkarką. Ojciec powiedział tyle, że jak ja zacznę śpiewać, to on zacznie grać na bębenku, a babka na trójkącie. No i wiesz, standardowo mnie wyśmiewa. Ja wiem doskonale o tym, że zrobię najlepszą karierę w tym kraju. Wiem, że ja nie mam talentu do śpiewania, ale ja jestem zaj*biście pracowitą osobą i ja będę zapieprzała. Wiem, że te braki nadrobię ciężką pracą - wyznała Julia von Stein.