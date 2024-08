Julia von Stein relacjonuje WYPADEK w centrum Warszawy. "Byłam świadkiem. Dzięki Bogu udało mi się wyhamować"

Julia von Stein zyskała sporą popularność, dołączając do obsady programu "Królowe życia" . Po pewnym czasie show zniknęło z anteny, co jednak nie przeszkodziło celebrytce w zdobywaniu coraz większej rozpoznawalności. Spadkobierczyni w branży funeralnej i projektantka trumien otrzymała bowiem kolejne propozycje współpracy od stacji TTV. Sama postawiła też na działalność w mediach społecznościowych. Tym samym, pokaźne grono obserwatorów Julii ma okazję regularnie wysłuchiwać relacji z jej codziennych perypetii.

Julia von Stein była świadkiem wypadku samochodowego w Warszawie

Przed moim samochodem jechał skuter, a przed skuterze jechał samochód dostawczy. Gwałtownie zahamowali, bo są godziny szczytu w Warszawie, skuter nie wyhamował i wjechał w ten samochód dostawczy. Rzucało tych panów na skuterze po całej drodze, dzięki Bogu mi udało się wyhamować. Wezwałam wszystkie służby, policję, karetkę. Pan stracił przytomność, ale żyje. Czekam w tym momencie na policję. Już niejedna osoba do mnie dzwoniła, pytając "co ja narobiłam?". No nie, ja nie narobiłam nic, ale ze względu na to, że jestem osobą publiczną, to tym bardziej chcę to nagrać, żeby zaraz nie było, że ja coś zrobiłam - tłumaczyła 28-latka.