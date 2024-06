Julia von Stein została "ZWYZYWANA przez bezdomną"! "Jakby się wzięła do roboty, to jeździłaby pięknym samochodem"

Ostatnio historia zatoczyła koło, bowiem Julia von Stein podjechała do McDonald's. Jakiś czas temu w sieci fastfoodowej posprzeczała się z pracownicą McDrive'a, ponieważ zabroniono jej palić papierosa . Tym razem wyznała, że podeszła do niej kobieta w kryzysie bezdomności, która poprosiła o pieniądze . Po odmowie miało zrobić się bardzo niemiło.

Julia von Stien pokłóciła się z kobietą w kryzysie bezdomności

Julia von Stein w niedzielę wieczorem wybrała się na szybki posiłek do sieci fast foodowej, pod którą często spotyka osoby w kryzysie bezdomności. Tym razem, z uwagi na brak gotówki, nie zdecydowała się na wyciągnięcie pomocnej dłoni , co skończyło się wielką aferą.

To jest hit. Podjechałam pod McDonald's, żeby zjeść cokolwiek na szybko. Tutaj jest bardzo dużo bezdomnych i jest ok. Niektórzy są mili, ja jestem dobra, ja zawsze daje pieniądze, natomiast jest taka jedna pani, która jest przebeszczelna. Mi pieniądze z nieba nie lecą i ja nikomu nie muszę rozdawać swoich pieniędzy. Słuchajcie, powiedziałam, że nie, nie mam pieniędzy, tym bardziej że płaciłam kartą - relacjonowała rozemocjonowała Julia von Stein.

Ja podjeżdżam do okienka, odbieram zamówienie, a ona do mnie "ty głupia c*po". No, k*rwa, nie wiem, jak można zostać zwyzywaną przez bezdomnego, ale widocznie można. Jak popatrzyłam się na nią i mówię: "Niech pani jeszcze powtórzy". Przysięgam, to jest skandal. Ja niby się nie umiem zachować pod McDonalds, a mnie bezdomny wyzywa. Nie wiem, kto tu jest "głupią c*pą", ale na pewno nie ja. Jakby się pani wzięła do roboty, to gwarantuje, że jeździłaby pięknym samochodem, miała bardzo dużo pieniędzy i tego życzę z całego serca. Ale, k*rwa, nikt mnie nie będzie wyzywał - dodała.