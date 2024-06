Julia von Stein psioczy na mieszkanie za "GRUBE MILIONY": "Żyję jak w kołchozie, myję naczynia W WANNIE"

W środę celebrytkę czekało kolejne utrapienie. Była to usterka, do której doszło w jej nowo zakupionym apartamencie w usytuowanym na ulicy Twardej Cosmopolitanie, czyli jednym z najbardziej ekskluzywnych wieżowców w stolicy. Pracownicy domu pogrzebowego nie zostało nic innego, jak chwycić za telefon i poskarżyć się zrządzenie opaczności.

Jest oczywiście 3, ja posprzątałam całe mieszkanie, bo w końcu jutro przychodzą do mnie panowie na odkrywki mojego zalanego mieszkania - mówiła. Słuchajcie mieszkania ze parę grubych milionów, a żyję jak w jakimś kołchozie. To jest obóz przetrwania dla mnie. Łącznie z tym, że naczynia jedynie, gdzie mogę myć, to w wannie. To jest po prostu k*rwa skandal.