Były partner Julii von Stein pojawił się pod jej domem po 1,5 miesiąca milczenia. "K**wa, byłam przekonana, że ten człowiek nie żyje"

Facet, z którym się spotykam, parę dni się nie odzywał, nagle stwierdził, że on do mnie dziś przyjedzie . Wyszłam, cały czas patrzę, czy on się nie odzywa, czy coś się nie stało, dzwonię do niego, jak się czuje. Wracam, całe spotkanie z dziewczynami jak na szpilkach, bo facet czeka. Weszłam do domu, a on się nie odezwał ani słowem. W ciszy godzinnej posiedzieliśmy, on wstał i mówi, że wychodzi, bo musi się wyspać . Zaniemówiłam - relacjonowała w kwietniu Julia.

Julia von Stein nie wierzyła własnym oczom. Jej eks powrócił

Weszłam do domu, nie odezwał się do mnie przez godzinę ani słowem. W pewnym momencie wstał i powiedział, że jedzie do domu. Wszystko było w porządku, ja go pocałowałam na do widzenia i tak naprawdę wszystko wskazywało, że jutro wróci. A on nigdy więcej w życiu się do mnie nie odezwał. Człowiek, którego znam pięć lat, człowiek, z którym wchodziłam do tej samej rzeki trzy razy, facet, który rok temu miał mi się oświadczać. Wstał wyszedł i tak jakby zaginął. Teraz ja go widzę, stoi pod moim budynkiem - nie dowierzała.