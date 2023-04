28-letnia Brytyjka ZMARŁA podczas operacji w Turcji. Skorzystała z popularnej wśród celebrytów procedury odchudzania

Gość 8 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

To jest plaga wśród Angielek! Mieszkam tu i przeraża mnie to jak młode kobiety wolą polecieć na operacje do Turcji niż trzymać dietę i ćwiczyć. To jest po prostu lenistwo i głupota żeby z własne woli iść pod nóż. Nie mówię o sytuacji gdzie konieczne są operacje, to zupełnie inna sprawa.