Zdrowa fizycznie 28-latka podda się eutanazji. Jej partner będzie z nią do KOŃCA. Lekarze nie dają jej szans: "Nigdy nie będzie lepiej"

W Polsce eutanazja , czyli pozbawienie kogoś życia na jego własne życzenie, jest zakazana. W niektórych krajach dopuszcza się jednak jej przeprowadzenie. Kontrowersyjny temat coraz częściej poruszany jest w mediach, gdyż wielu chorych chce walczyć o prawo do decydowania o swoim życiu . Dla zwolenników eutanazji jest to sposób na uszanowanie woli osoby chorej i skrócenie ich cierpienia. Zdecydowana większość sprzeciwia się jednak tej praktyce, twierdząc, że jej normalizacja może wpłynąć na młode pokolenie i zatrzeć granice w kwestii wartości oraz szacunku dla ludzkiego życia.

28-letnia Holenderka podda się eutanazji. Kobieta może liczyć na wsparcie ukochanego

Zoraya ma zamiar odejść z tego świata na sofie w swoim salonie . 28-latka zaznaczyła, że nie planuje, by podczas zabiegu w tle leciała jakakolwiek muzyka. Lekarz ma jej najpierw podać środki uspokajające, a następnie lek, który zatrzyma akcję serca. 28-latka wytłumaczyła, że podczas zabiegu lekarz nie będzie się spieszyć. Jak twierdzi, w większości przypadków najpierw lekarz wypija z tobą filiżankę kawy, by ukoić nerwy i stworzyć przyjazną atmosferę . Potem pyta, czy jest się gotowym i przechodzi do zabiegu.

Wiadomo już, co z pogrzebem. Ostatnia wola 28-latki zostanie spełniona

Trochę boję się śmierci, bo jest to absolutna niewiadoma. Tak naprawdę nie wiemy, co będzie dalej, czy też nie ma nic? To jest najbardziej przerażające - stwierdziła ter Beek w rozmowie z The Free Press.