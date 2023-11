Magdalena Cielecka wyjawiła, jaki ma stosunek do eutanazji: "Temat, którego lepiej nie tykać, jest jak bomba zegarowa"

Dla mnie jej decyzja to cały czas tajemnica, w którą nawet nie chcę wchodzić. Rozumiem jej powody, ale nie do końca umiem sobie wyobrazić, jak to jest – jestem zdrową osobą, która nigdy nie miała styczności z tego typu chorobą. [...] Nie umiem sobie wyobrazić bólu, z jakim się mierzy – bólu tak silnego, tak dotkliwego, że za wszelką cenę chcesz go przerwać. I tą jedyną drogą jest śmierć - powiedziała w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów".