TYLKO NA PUDELKU: Prawnik ujawnia, co grozi Magdalenie Cieleckiej: "Można szukać analogii w sprawach INNYCH CELEBRYTÓW"

OwCzarek

Jednego nie rozumiem. Po co reklamować alkohol? Przecież to najbardziej popularna i uwielbiana używka w tym kraju i na świecie? Po co wydawać kasę na promowanie tego, kiedy alko nigdy nie wyjdzie z mody, od ludzi starszych, po zwykłych dorosłych kończąc na nastolatkach - na to zawsze będzie branie, stety i niestety. Nigdy nie zrozumiem też tego jak można chcieć reklamować alko swoją twarzą. Przecież to trucizna, do tego silnie uzależniająca i często niszcząca ludziom życie. Reklamowanie tego to nomen omen czysta wiocha.