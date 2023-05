Kuba Wojewódzki i Janusz Palikot skazani! Dostaną OLBRZYMIĄ karę. Jest komentarz byłego posła

cóż 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Kompletna bzdura. kto chce to pije co chce kiedy chce, o ile ma za co. Jakie wychowanie w trzeźwości? Przecież Palikot i Wojewódzki to są ludzie, którzy coś znaczyli dla mojego pokolenia, a ja się zbliżam do 50-tki. 50-latków ktoś chce wychowywać w trzeźwości? Po pierwsze to zabawne samo w sobie, a po drugie bezsensowne.