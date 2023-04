Kuba Wojewódzki natarczywie dopytuje Helenę Englert o DZIEWICTWO! Zrobiło się niezręcznie...

Helena Englert z racji tego, że jest córką pary znanych aktorów, od lat pojawia się w mediach. Zwłaszcza że podziela zainteresowania znanych rodziców. Pociecha Beaty Ścibakówny i Jana Englerta ruszyła nawet na podbój amerykańskiego rynku aktorskiego, gdzie studiowała na jednej z prestiżowych uczelni. W związku z pandemią postanowiła jednak wrócić do Polski, porzucając marzenia o zagranicznym dyplomie.

Helena Englert wystąpiła w serialu HBO

Helena Englert u Kuby Wojewódzkiego. Prowadzący wypytywał ją o związki

We wtorek Helena była gościem w programie Kuby Wojewódzkiego . Podczas spotkania z młodą aktorką prowadzący starał się, jak mógł, by zejść na tematy dotyczące jej prywatności. W pewnym momencie wprost zapytał Helenę o związki.

Twój tata bardzo cenzoruje twoich chłopaków albo dziewczyny? - zagaił, na co ta szczerze odpowiedziała:

W związku z tym, że 59-latek nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał, drążył temat. Wtedy Englert uściśliła:

A nie, no to ja też nie miałem nigdy dziewczyny na tej zasadzie - stwierdził żartobliwie gospodarz show, nie dając jednak za wygraną i dopytując o to, dlaczego 22-latka nie ma na swoim koncie żadnej relacji. Zapowiedział także, że po programie weźmie od Englert numer telefonu.