Krytycy i widzowie SUROWO o popisach Heleny Englert w #BringBackAlice: "Miało wyjść tajemniczo, wyszło BEZPŁCIOWO"

"#BringBackAlice". Helena Englert surowo oceniona

Na minus - niektóre sceny tak sztuczne, że aż skręca kiszki. Od tego jak gra pani Żukowska (mama Alicji) dosłownie bolą zęby. Młodzi aktorzy w większości, średni albo bardzo słabi. (…) Główna bohaterka jest póki co dla mnie kompletnie bezpłciowa, przez dwa odcinki nie uzyskała żadnych cech charakterystycznych, nie wiem, czy jest mądra, czy głupia, czy ją lubię, czy nie. To, co chyba miało wyjść tajemniczo, wychodzi jak do tej pory kompletnie bezpłciowo.