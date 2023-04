Helena Englert wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"?! Podobno chcą też zmienić jurorów...

Mrs Fortune 1 godz. temu zgłoś do moderacji 41 0 Odpowiedz

Wywalenie Pavlović to strzał w stopę. Dzięki jej fachowym komentarzom dowiaduje się na czym taniec towarzyski polega. Grabowski to ciężka kłoda . Bez wiedzy, polotu. No i faktycznie jak mają występować dzieci celebrytów,znani z tego,że są dziećmi to może trzeba zmienić tytuł Taniec z gwiazdą next generation? Taniec z przszlymi celebrytami.?