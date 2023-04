"Taniec z Gwiazdami" wraca do ramówki! Uwaga, będą zmiany...

asa 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

Alanek i Leon - nie nazwisko utrudnia nic nie ulatwia... jakby byli Nowakami to nie byloby tzg. Nie chcialo im się robic szkoly muzycznej - jak np ich rodzice Steczkowska czy badz co bądz profesjonalny muzyk Krupa. Jak syn Kukulskiej. Zero talentu, glosu no ale lans na programie i kasa musi być.