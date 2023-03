Kamila Kajak wygrała pierwszą edycję "Tańca z gwiazdami". Później WYCOFAŁA się z show biznesu. Tak dziś wygląda jej życie

Gdy wiosną 2005 roku Kamila Kajak sięgnęła razem z Olivierem Janiakiem po zwycięstwo w pierwszej polskiej edycji "Tańca z gwiazdami", mało kto przypuszczał, że program doczeka się aż 25 edycji . I choć tancerka miała wszelkie predyspozycje, żeby - wzorem wielu kolegów i koleżanek z programu - zostać etatową celebrytką, Kamila niespodziewanie zniknęła z show biznesu. Co ją do tego skłoniło?

Kamila Kajak była jedną z największych gwiazd "TzG". W 2009 roku niespodziewanie pożegnała się z programem

Myślę, że niektórzy tancerze biorący udział w programie zapominają, skąd pochodzą. Zaczynają myśleć, że sami stali się gwiazdami. Ja zawsze należałam do świata tancerzy, a nie gwiazd, do parkietu tanecznego, a nie do świata glamour — przyznała tancerka w rozmowie z "Echo dnia"