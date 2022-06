Tak dziś wygląda Aneta Piotrowska, niegdyś partnerka Rafała Mroczka w "Tańcu z gwiazdami"! Przypomniała o sobie w śniadaniówce (ZDJĘCIA)

Aneta Piotrowska pojawiła się na showbiznesowym horyzoncie wiele lat temu, gdy pojawiła się w roli trenerki w 3. edycji "Tańca z gwiazdami" . Wtedy też udało jej się doprowadzić do zwycięstwa Rafała Mroczka , z którym nawet przez chwilę spotykała się także poza treningami. Później usiłowała sięgnąć po Kryształową Kulę również z Przemysławem Cypryańskim i Mrozem , ale już bez powodzenia.

Niestety pięć minut Anety Piotrowskiej w polskim show biznesie szybko się skończyło, jednak nie oznacza to, że nie próbowała kontynuować kariery w mediach. Ekspartnerka Rafała Mroczka ostatecznie wyjechała z Polski i zatrzymywała się na dłużej m.in. w Kalifornii, Hongkongu czy Dubaju. Swego czasu pojawiła się także w Tulum, gdzie zdarzyło jej się imprezować z inną "światową" celebrytką, Natalią Siwiec .

W końcu na początku zeszłego roku o Anecie znów zrobiło się głośno, tym razem z racji spektakularnej metamorfozy. Nie jest tajemnicą, że dziś tancerka zupełnie nie przypomina dawnej siebie i przeszła wiele zabiegów, aby dopasować się do instagramowych kanonów piękna. Dziś, 1,5 roku po tym odkryciu, znów postanowiła dać wszystkim znać, co u niej słychać, bo wspaniałomyślnie przyjęła zaproszenie do "Dzień dobry TVN".