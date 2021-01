Tak dziś wygląda Aneta Piotrowska z "Tańca z Gwiazdami". Poznajecie ją jeszcze? (ZDJĘCIA)

Po udziale w trzech edycjach tanecznego show Aneta Piotrowska postanowiła zawojować świat i przeprowadziła się do Kalifornii. W zeszłym roku wróciła do ojczyzny.

Aneta Piotrowska dała się poznać szerszej publiczności za sprawą udziału w trzech edycjach Tańca z Gwiazdami. Tancerka partnerowała na parkiecie Mrozowi, Przemysławowi Cypryańskiemu oraz Rafałowi Mroczkowi , z którym zresztą zwyciężyła Kryształową Kulę ( przez chwilę tworzyli nawet parę ). Bijący rekordy popularności program i medialny romans z aktorem M jak miłość okazały się trampoliną do sukcesu, dzięki czemu Aneta mogła chwilę nacieszyć się upragnionym statusem celebrytki. "Pięć minut" Piotrowskiej nie potrwało jednak zbyt długo, gdy gwiazdka nieoczekiwanie zniknęła z celebryckiego firmamentu.

Nie da się ukryć, że z biegiem lat Piotrowska zaliczyła spektakularną metamorfozę: celebrytka dopasowała się do obowiązującego na Instagramie kanonu piękna i poddała się kilku zabiegom, które diametralnie zmieniły jej rysy twarzy. Porównując stare zdjęcia Anety z tymi aktualnymi, aż trudno uwierzyć, że to ta sama osoba. Co ciekawe, aktualnie Aneta przebywa w ukochanym przez polskie gwiazdy Tulum, gdzie bawi się z inną entuzjastką zabiegów medycyny estetycznej, Natalią Siwiec.