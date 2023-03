Magdalena Stępień PÓJDZIE DO "TAŃCA Z GWIAZDAMI"? "Chciałabym, bo..." (WIDEO)

Magdalena Stępień w ostatnich miesiącach odważyła się wrócić na ścianki i do szeroko pojętego "bywania". Znalazła też nową miłość, podobno równie medialną jak ona, chociaż na razie nie chce powiedzieć, kto to taki. Założyła sobie, że będzie odkrywać prywatność na własnych zasadach.

Magdalena Stępień dziękuje... sponsorom

Przyznać też należy, że Stępień niezwykle szczerze podchodzi do drażliwego dla niektórych procesu "bywania" i zarabiania na Instagramie. Modelka już dawno wyjaśniła, że to jest jej zawód , więc nie wstydzi się, że dostaje pieniądze akurat za posty sponsorowane.

Pomimo tego, ile straciłam w życiu, jestem wdzięczna za to, co mam - powiedziała nam przed kamerą Pudelka na evencie Dobre życie by Ibisz. (...) Klienci są zadowoleni, ja jestem zadowolona, daję z siebie, co mogę, aby brnąć do przodu i mimo traumatycznych przeżyć dalej jakoś żyć.