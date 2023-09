Magdalena C. z prokuratorskim ZARZUTEM! Grozi jej gigantyczna grzywna

gość 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Przestańcie jechać po Magdzie, że jest DDA. Cielecka ma 51 lat, jej ojciec, jeśli żyje, ma koło osiemdziesiątki, na pewno nie poniżej siedemdziesiątki. A więc pił i rozrabiał w czasach, gdy nie było żadnych reklam alkoholu. Za komuny nawet do południa nie można było kupić i jeszcze były kartki na wódkę. Pito niewyobrażalne ilości. Oficjalnie mniej więcej tyle co obecnie, a drugie tyle z chałupniczej produkcji. Albo jeszcze więcej. Cieleckiej reklamy alkoholu nie zdołały zmusić do zalewania się w trupa. Ludzie pili od starożytności bez żadnych reklam, to nie ma nic do rzeczy i ona to wie, a kasa za zdjęcie jest kasą. To tak mieć pretensje, że aktor nie używa szamponu, który reklamuje. Mój pies zrobił reklamę chrupków, prywatnie je karmę innej firmy.