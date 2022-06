UOKiK wlepił influencerom KARY PIENIĘŻNE! Maffashion musi zapłacić... 30 tysięcy złotych: "To najdroższa korespondencja w moim życiu"

Na początku października zeszłego roku media obiegły wieści o tym, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjrzy się temu, czy polscy influencerzy wystarczająco wyraźnie informują odbiorów o sponsorowanym charakterze ich postów. Choć dziś wpisy okraszane hasztagiem "współpraca" stały się już w większości standardem, to jeszcze kilka miesięcy temu celebryci reagowali na nowe zasady dość skrajnie.

O ile większość znanych osobistości jakoś się dostosowała do nowych wymogów, to jeszcze w listopadzie poinformowano, że niektórzy influencerzy mieli migać się od przedłożenia stosownych dokumentów . Wśród internetowych celebrytów, którzy mieli nie odbierać korespondencji lub unikać odpowiedzi na pytania, które miałyby rozwiać wątpliwości urzędników, znaleźli się wówczas m.in. Maffashion , Marcin Dubiel czy Kruszwil .

Choć od tego czasu minęło już kilka miesięcy, to oddalające się widmo wielotysięcznej kary okazało się wyłącznie pozorne. Dziś prezes UOKiK Tomasz Chróstny ogłosił, że spełnił swoje groźby i przykładnie ukarał sześciu rodzimych influencerów, którzy mieli wykazywać się brakiem chęci współpracy . Tym samym celebryci mieli utrudniać proces weryfikacji tego, czy i kto zawinił przy stosowaniu niedozwolonych praktyk.

Liczyliśmy na dobrą wolę twórców internetowych, jednak część z nich nie odpowiadała na zadane pytania, unikała przedstawienia konkretnych dokumentów czy informacji lub nie odbierała korespondencji . Brak współpracy w toku postępowania to poważne naruszenie, może bowiem utrudniać udowodnienie stosowania niedozwolonej praktyki, a także wydłuża znacząco możliwość ustalenia stanu faktycznego - czytamy w oświadczeniu.

W związku z tym ujawniono też wysokości kar pieniężnych oraz to, kto będzie musiał je teraz zapłacić:

Warto wspomnieć, że na razie decyzje nie są prawomocne, a wspomnieni influencerzy mogą się od nich odwołać. Co prawda jeszcze nie wiemy, czy któreś z nich ma takie plany, ale postanowiliśmy zapytać Maffashion, jak komentuje fakt nałożenia na nią aż 30 tysięcy złotych kary . Influencerka twierdzi, że powodem miało być wysyłanie pism przez urzędników pod złe adresy.

Też się dziś o tym dowiedziałam. Kary dla poszczególnych osób mają różne motywy. W moim przypadku od początku chodziło o nieodebranie korespondencji. Ta była wysyłana na kilka adresów. A były to adresy, pod którymi od dawna nie zamieszkuję, nie bywam w nich, mieszkają tam od dawna inni lokatorzy. Korespondencja równolegle była wysłana także do mojego managementu i tu odpowiedź do UOKiK trafiła w wyznaczonym przez urząd terminie - mówi Kuczyńska.