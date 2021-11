Dramat Mai Bohosiewicz: żali się, że przez kontrolę UOKiK ma UCIĘTE ZASIĘGI! Współczujecie?

21wiek 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czy to ten swiat już tak nisko upadł czy tylko celebrytki z rodzimego pdoworka sięgają dna? Najpierw mamabezspecjalizacjiginekolog zdradza upodlajace i kompromotujace szczegóły ze swojego życia (byłoby mi wstyd i zrobiłabym WSZYSTKO by pewne szczegóły nie ujrzały światła dziennego - na co liczy? Na litość? Na to, że Karyny z Insta będą mogły się z nią utożsamiac?), a teraz ta gwiazda od siedmiu boleści prosi się o przysłowiowy w......l i oznajmia, że zamierza łamać prawo! Serio????