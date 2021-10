UOKiK podejmuje kroki w sprawie influencerów. Na pierwszy ogień poszła EKIPA FRIZA

piesfafik 14 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Może wyjaśnijcie, o co chodzi. A więc nie o to, że "influencerzy" nie mogą niczego reklamować, tylko że każda "współpraca" ma być jasno oznaczona, że to reklama i że to post sponsorowany. Od takiej umowy trzeba oczywiście odprowadzić podatek, ale jasne oznaczenie postu ma też choć częściowo uchronić młodych i zazwyczaj bardzo naiwnych odbiorców przed kupowaniem reklamowanego przez influencerów badziewia, bardzo często sprowadzanego z Chin przez firmy-krzaki zarejestrowane na drugim końcu świata. Badziewia, za które ci influencerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, mimo że namawiają do jego kupna. Teraz spora część odbiorców takich treści naprawdę myśli, że ich idole używają tych "wspaniałych gadżetów" i robią o nich posty z dobroci serca, żeby podzielić się tymi radosnymi odkryciami z fanami. Tymczasem to zwykle reklamy i ci ludzie żyją z wciskania szmelcu konsumentom.