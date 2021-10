UOKiK weźmie się za influencerów! "Wiele treści o charakterze handlowym nie jest w ogóle oznaczanych JAKO REKLAMA"

Fiskus 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Wszystkie rozenki cichopki dursi i inne non stop „reklamują” nieoficjalnie produkty które dostały za darmo!!!!! Ciuchy kosmetyki i cholera wie co jeszcze! To jest zysk dla Obu stron a gdzie w tym wszystkim URZĄD SKARBOWY? ??!!! Powinny dostać mega karę finansowa są zatajanie korzyści finansowych i nie płaceniu fiskusowi podatków