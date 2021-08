Tiktokerka Ewa Zawada złości się, że jej kolega ZANIŻYŁ STAWKI: "Powiedział 5-6 tysięcy - więc nie, jest O WIELE WIĘCEJ"

Oczywiście wiele filmików, które tworzy Zawada, powstaje we współpracy z markami. Nie jest tajemnicą, że firmy płacą internetowym twórcom spore pieniądze, by móc ulokować u nich swój produkt. W rozmowie z Michałem Dziedzicem Zawada zdradziła, ile zarabia na jednej takiej współpracy.

Ostatnio jeden TikToker w wywiadzie WIP Bros bardzo zaniżył nam stawki i wcale nie jest aż tak mało, jak on powiedział - prostuje Zawada. Bo naprawdę można dobrze zarobić na współpracach i one rosną. On powiedział 5-6 tysięcy top tiktokerzy - więc nie, jest o wiele więcej. No i chciałabym, żeby każdy dobrze zarabiał, żebyśmy nie zaniżali sobie wynagrodzenia - zaapelowała Dobra Faza do niesolidarnego kolegi z branży.