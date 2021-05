Polska tiktokerka otwiera się na temat walki z NERWICĄ LĘKOWĄ: "Obsesyjne myśli, kołatanie serca, wrażenie, że zaraz umrę..."

Inga 23 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

To, że ma ten profil i coś tam sobie wrzuca nie oznacza, że udaje. To wszystko nie jest takie zero- jedynkowe. Ja mając nerwicę lękową wyjechałam do innego miasta na drugi koniec Polski całkiem sama na studia i je skończyłam. Na pierwszy rzut oka nikt by nie powiedział, że coś jest że mną nie tak, ale każdy kto spędzal ze mną trochę więcej czasu szybko się zorientował. Co prawda przyplacilam to pogorszenie się mojego stanu w dłuższej perspektywie, ale miało to też wiele plusów bo chciałam to zrobić. Każdy stara się jednak normalnie żyć i realizować swoje plany, mimo wszystko... lykajac nawet po kilka tableteczek szczęścia dziennie. Ważne jest tylko to, żeby w końcu odwazyc się pójść na terapię. Mnie to sporo zajęło, ale teraz bardzo pomaga.