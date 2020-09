Influencerki oceniają poczynania Andrzeja Dudy na TikToku: "Byłyśmy pod wrażeniem"

M&Ms 53 min. temu zgłoś do moderacji 24 24 Odpowiedz

Mam wrażenie że to wszystko idzie w jakimś dziwnym kierunku. Ludzie serio ciężko pracują, żeby mieć jakikolwiek byt w tym kraju i patrząc na tego typu ,,artystki" zadaję sobie pytanie, co one takiego robią, że mogą na tym tyle zarobić, firmy chcą z Nimi współpracować itd.. aaa no tak już wiem, są ładne i zgrabne, temu to właśnie mają predyspozycje do zostania gwiazdą. I sądząc po tym ,jak komentowały na tik toku wybory, stosunek Dudy do LGBT a teraz występują w reklamówce TVP i są zachwycone Naszym wspaniałym prezydentem, zastanawiam się ile one dostały za to, że tak bardzo się sprzedały ? ;) I takie właśnie gwiazdki, są wzorcem dzisiejszej młodzieży. Nie pozdrawiam.