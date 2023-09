Magdalena Cielecka po otrzymaniu zarzutu prokuratorskiego rozdaje NIEŚMIAŁE uśmiechy na festiwalu w Gdyni (ZDJĘCIA)

Świat polskiego kina zgromadził się w Gdyni, gdzie już wczoraj rozpoczął się 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych . Wydarzenie potrwa jeszcze do soboty - 23 września. Podczas trwania festiwalu Teatr Muzyczny co roku gromadzi całą plejadę największych gwiazd polskiego kina, które w tym czasie są dla mieszkańców Gdyni dosłownie na wyciągnięcie ręki.

Drugiego dnia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych aktorka pokazała się na ulicach Gdyni w luźnej sukience, na którą narzuciła cienką kurtkę. Niezobowiązującą stylizację uzupełniła masywną biżuterią, torebką we wzór skóry krokodyla i okularami przeciwsłonecznymi. Chociaż 51-latka nie zdecydowała się składać wyjaśnień sprawie zarzutu prokuratorskiego, to na ulicach Gdyni chętnie pozowała do zdjęć i raczyła swoim uśmiechem fotoreporterów.