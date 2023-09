Gwiazdy zjeżdżają na Festiwal Filmowy w Gdyni: Katarzyna Herman, Aleksandra Popławska i Ewa Kasprzyk (ZDJĘCIA)

Ann 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Paliwo najtańsze w całej Europie. Wiecie, co to znaczy? Ci w PL, którzy mają możliwość kupowania paliwa hurtem, właśnie wywożą je z PL do Niemiec żeby sprzedać je o 0,7€ drożej. Gdyby to zrobiła prywatna firma, zarząd poszedłby do więzienia za działanie na niekorzyść spółki i narażanie skarbu Państwa na kolosalne straty. No ale przecież nikt nie wsadzi prezesa Orlenu.