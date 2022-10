28-letnia ukochana starszego o 25 LAT MILIONERA zachwala ich życie łóżkowe: "Najlepszy KOCHANEK, jakiego miałam"

Griffin swojego wybranka poznała online i wystarczyło tylko kilka miesięcy, by para kupiła wspólnie dom i wzięła ślub. Mimo że Leila otrzymuje mnóstwo negatywnych komentarzy, że jej wybranek wygląda jak dziadek, to ona postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości i opowiedzieć o jego... łóżkowych dokonaniach. Przyznała, że ich dopasowanie wynika z całą pewnością z silnego połączenia emocjonalnego. Nie ukrywa jednak, że Bruce ma pewne umiejętności...

Leila otwarcie przyznaje, że gdyby jej mąż nie był bogaty, pewnie na początku by się nim nie zainteresowała. Zauważyła również, że gdyby nie to, że jest "młodą atrakcyjną kobietą", Bruce również by się z nią nie spotkał. Ponoć już na pierwszej randce mieli dojść jednak do wniosku, że ich relacja nie będzie niezobowiązująca. Griffin przyznała, że gdy po raz pierwszy się zobaczyli, on szukał atrakcyjnej kobiety do wspólnego spędzania czasu, a jej zależało na znalezieniu kogoś z ugruntowaną pozycją.