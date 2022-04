Znane pary, które nie przejmują się różnicą wieku: Anna Cieślak i Edward Miszczak, Patrycja Tuchlińska z Józefem Wojciechowskim i inni (ZDJĘCIA)

dziwne 37 min. temu zgłoś do moderacji 20 0 Odpowiedz

Każdy z tych seniorow ma kasę, pozycję, jest dyrektorem, biznesmenem, aktorem klasyi sławę jak w przypadku Pacino i to przyciąga a ciala tych Panow. Nie mowicie mi że 70/80latek może pociągać fizycznie 30 latkę czy nawet 40 latkę - w taki sam sposob jak wiązą się ze sobą ludzie mlodzi. No nie turaj muszą wchodzić inne korzysci... Btw mama panienki DiCarpio też byla z Pacino.A Panienka DiCaprio też chciala i chcę bardzo zrobić karierę jako aktorka. No to miala Pacino ktorego nazywala swoim "tatą" a teraz DiCapirio, ktory też może ją wprowadzić w ten świat. Dziwnym trafem nie wziela sobie nikogo nieznanego. To bardziej uklady zwlaszcza w Hollywood niż związki z milości.