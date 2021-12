Była żona 61-letniego miliardera od Julii Dybowskiej ujawnia: "Robert chce zmusić 14-letniego syna do SEKSU Z PROSTYTUTKĄ!"

Aktualnie nad Robertem Tchenguizem znów zbierają się ciemne chmury. Wspomniana już była żona twierdzi bowiem, że Robert planuje... zmusić swojego 14-letniego syna do seksu z prostytutką. Ponoć chce w ten sposób "zrobić z niego mężczyznę". Ponadto "The Times" donosi, że Bird oskarżyła Tchenguiza o "lata intensywnego znęcania psychicznego" podczas trwania ich małżeństwa.

Para, której rozwód został sfinalizowany dwa lata temu, od roku toczy walkę o dzieci. W zeszłym roku Heather Bird wyjechała z nimi do Stanów Zjednoczonych na Boże Narodzenie i już nie wróciła . Robert domaga się, aby przywiozła je z powrotem do Wielkiej Brytanii. Tymczasem Bird we wniosku złożonym w sądzie w Montanie pisze, że ​​ich syn boi się zamieszkać z ojcem.

Źródłem jego strachu jest myśl o powrocie do Londynu, gdzie jego ojciec spełni swoją groźbę "uczynienia go mężczyzną" poprzez zmuszenie go do uprawiania seksu z płatną pracownicą seksualną, którą ojciec dla niego wynajmie. Jasno się wyraził, że stanie się tak bez względu na to, czy syn zechce w tym uczestniczyć, czy nie. Tchenguiz uważa, że wiek bar micwy jest właściwy na inicjację - napisała w dokumencie Bird.