Marek Kondrat zdradza, że "całe życie marzył o córce" i podkreśla: "Cieszę się, że mam ją w chwili, gdy MAM NA NIĄ CZAS"

Marek Kondrat jest uznanym aktorem i ma na swoim koncie wiele dobrze znanych polskim widzom ról. 69-latka można kojarzyć między innymi z takich kultowych już filmów jak Dzień Świra, Wszyscy jesteśmy Chrystusami czy Pieniądze to nie wszystko. Mimo to w ostatnich latach bardziej aniżeli zawodowe projekty Kondrata, zainteresowaniem cieszy się jego życie prywatne. Wszystko za sprawą małżeństwa z młodszą o 38 lat córką Grzegorza Turnaua , która przeszło dwa lata temu urodziła aktorowi córkę.

Choć para jak ognia strzeże swojej prywatności, co ułatwiła im przeprowadzka do Hiszpanii, ostatnio najwyraźniej postanowili nieco poluzować początkowe założenia, co do niepokazywania swojego codziennego życia. Ostatnio mąż Antoniny Turnau zaskoczył fanów, po raz pierwszy publikując w sieci zdjęcie z ukrywaną jak dotąd pociechą. Mimo że fotografia przedstawia jedynie plecy dwulatki, internauci nie kryli ekscytacji widokiem spacerujących hiszpańskimi ulicami Marka i Helenki.