RZADKI WIDOK: Patrycja Tuchlińska upamiętnia moment, gdy Józef Wojciechowski PCHA WÓZEK (FOTO)

Miliarder Józef Wojciechowski zawsze lubił towarzystwo atrakcyjnych, o wiele młodszych kobiet, dlatego nie było wielkim zaskoczeniem, gdy zaczął pokazywać się z młodszą o prawie 50 lat Patrycją Tuchlińską . Mało kto jednak spodziewał się, że założy z nią rodzinę - w pewnym sensie, bo choć nie wzięli ślubu, to doczekali się wspólnego dziecka.

Mały dziedzic miliardowej fortuny przyszedł na świat w sierpniu. Patrycja nie została wprawdzie "instamamą", ale co jakiś czas wspomina o macierzyństwie na swoim profilu.

Prawie nigdy za to nie wspomina o Józefie , dzięki któremu może wieść życie na takim poziomie. Tym razem zrobiła wyjątek i na Instastories zamieściła zdjęcie 74-letniego ukochanego.

Widać na nim co prawda jedynie plecy Jana, ale nie ma wątpliwości, że to on. Mężczyzna pcha wózek z dzieckiem podczas wieczornego spaceru po Dubaju. W tle można zobaczyć m.in. podświetlany basen i nowoczesny wieżowiec.