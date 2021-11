Patrycja Tuchlińska i jej miliarder wydali na noclegi w Dubaju KILKADZIESIĄT TYSIĘCY złotych!

ddddd 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To jest hotel one and only mirage, bylam w nim mozna go sporo taniej zarezerowac, hotel super, bardzo w klimacie orientalnym ale o wiele lepszy jest jumeirah al quasr, BEZ PORÓWNANIA. To najpiekniejszy hotel w jakim kiedykolwiek bylam. Warto sie wybrac chocby do beach barów czy restuaracji zeby zobaczyc ten obiekt hotelowy. Miedzy obiektami przemieszczasz sie gondolami na wodzie, melexami, sa tam pawie, i inne spacerujące zwierzeta. Tam jest wszystko o czym mozna pomysleć. Mozna poczuc się jak w raju. Polecam wszystkim.