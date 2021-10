Wielka DUBAJSKA wyprawa Patrycji Tuchlińskiej! Płonące desery, zapierająca dech w piersiach architektura i DROGIE stylizacje (ZDJĘCIA)

Ola 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Za żadne pieniądze ani wojaże nie chciałabym być zabawką jakiegoś starszego pana. Przecież to upokarzające. Ja mam 34 lata i dla mnie 24 letni chłopak to dziecko. Te 10 lat to przepaść. A co mówić jakieś 30 czy 50 lat różnicy między „partnerami” - nie ma mowy o partnerstwie