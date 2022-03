33-letnia Tara Jayne wydała MAJĄTEK, by przeistoczyć się w "żywą Barbie": "Chcę wyglądać jak PRZEROBIONE ZDJĘCIE"

Tomcio 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wyglada pieknie, jak laleczka, ale boze jakim kosztem. Oby nie skonczyla z mega problemami na starosc, bo za mlodu to wszystko ok, potem wychodzi. Szkoda ze dzis tylko extremum sie robi. Z jednej strony ludzie przesadzaja z ingerencja w cialo, z drugiej promuja brzydka czesto naturalny look, grube nohi celulit itp wcisjahac ze to jest super. Operacje sa dka ludzi, i popieram, ale zastanawiam sie czy to nie jest jak pulapka, zrobisz cos potem zaraz myslisz o nastepnej poprawce. I tak bez konca:/