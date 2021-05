"Cock Destroyers" to najsłynniejszy duet seks-workerek na świecie! Gwiazdy memów i ikony LGBT+ przechodzą kryzys... (ZDJĘCIA)

Także tego. n... 11 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Aha... Ikony LGBT+. Jak widzę takich ludzi to nie dziwię się hejtowi na to środowisko i wszystkich, którzy się pod nie podpinają. Zacznijcie zachowywać się normalnie, Kaj ludzie a może inni będą was traktować poważnie! Wiem też, że do LGBT+ zaliczyć można wielu wspaniałych i wrażliwych ludzi, którzy nie podpinają się pd tę szopkę.