39-letni Marcin Gortat jest już na emeryturze. Dostaje większe świadczenie niż BYLI PREZYDENCI!

DA SIE? 58 min. temu zgłoś do moderacji 44 4 Odpowiedz

Ten przynajmniej trafiał do kosza, nie jak rodzime kulkokopy SANTOSA co do takiej bramy JAK PIĘCIU GORTATÓW nie potrafią trafic!!! jAK DO BRAMKI W BIAŁY DZIEN NIE TRAFIAJĄ, TO JAK SE RADZA W CIEMNEJ SYPIALNI JESZCZE POD KOŁDRĄ???