4-letni syn Kim Kardashian twierdzi, że jego mama "najbardziej lubi zostawiać go samego"...

Kim Kardashian przeszła daleką drogę od menedżerki szafy Paris Hilton i gwiazdki amatorskiego filmu porno do szanowanej bizneswoman, matki i studentki prawa. W międzyczasie wyszła za mąż za Kanye Westa , z którym obecnie wychowuje czwórkę pociech: North, Sainta, Chicago i Psalma .

Celebrytka często podkreśla w wywiadach, że rodzina i opieka nad dziećmi to, mimo wielu innych obowiązków, jej priorytet, a swoim latoroślom stara się poświęcać jak najwięcej czasu. Okazuje się, że potomstwo Kim może odbierać to nieco inaczej. 4-letni syn Kardashian i Westa, Saint, w szkolnym zadaniu na Dzień Matki napisał na przykład, że jego mama najbardziej lubi... zostawiać go samego.