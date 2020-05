Kim Kardashian i Kanye West "SKACZĄ SOBIE DO GARDEŁ". Zamieszkali na przeciwległych krańcach rezydencji!

Kiri 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

I to jest prawda o tych wielkich szołbiznesowych miłościach. Póki jest się na fali, seksownym i w ciągłym ruchu, kwitnie uczucie, ale gdy trzeba siedzieć na tyłku, nieustannie przebywać z własną rodziną, wygląda się zwyczajnie i nie ma się zbyt wiele do powiedzenia, bo człowiek nigdy nie czytał, niczym się nie interesował - to przychodzą smutne refleksje, że się nie zna tej drugiej osoby i właściwie nic mnie z nią nie łączy.