Kim Kardashian wspomina bójkę z siostrą: "Podrapała mnie tak mocno, że KRWAWIŁAM!"

Elka 1 godz. temu

Słuchajcie, popruło się wszystko - mamy energię mentalną podzieloną na dwie połowy: jedni co panikują przed koronawirusem, a drudzy co mają to ogólnie gdzieś. Rozchwianie emocjonalne napędza zachorowania wśród ludności - identyczne energie były w Chinach, identycznie było we Włoszech, we Francji i Hiszpanii, a teraz jest w Czechach, w Polsce, Niemczech, USA, UK, w Brazylii i Niemczech. W tych krajach w najbliższych tygodniach będzie katastrofa epidemiologiczna - moja wizja mówi nie o żadnych tam kilku tysięcy ludzi zarażonych, a o dziesiątkach tysięcy ofiar, padających nawet na ulicy. Ludzie, siedźcie w domach, jeśli wam życie miłe.Wy sobie nie wyobrażacie, jaka wielka katastrofa czeka w najbliższych tygodniach Polaków, po ustąpieniu pandemii wróciły do gospodarki centralnie planowanej - będzie znów żywność na kartki, praca do śmierci, itp.