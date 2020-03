Kourtney Kardashian POLICZKUJE Kim i zapowiada: "Zniszczę cię, ty pi*do" (WIDEO)

Dobrze wiedzieć, że kiedy cały świat oblega panika wywołana koronawirusem, pewne rzeczy pozostają bez zmian. Do takich stałych elementów natury należy oczywiście pełne dram życie klanu Kardashianów. Zamknięte w luksusowych posiadłościach siostry mogą w spokoju oddawać się przyjemnościom i nagrywaniu kolejnych odcinków Keeping Up with the Kardashians.