Kourtney Kardashian wierzy, że koronawirus to KARA BOŻA: "Nakażę szarańczy, by zniszczyła pola. ZEŚLĘ ZARAZĘ na mój lud"

Bardzo lubię Kourtney. Obok Kendall najfajniejsza z sióstr. Nie ma przypadków są tylko znaki. To, że życie prywatne mają jakie mają to jedno. To jak działają charytatywnie i przyznają się do wiary w Boga to drugie. Bardzo trudno to zrobić. Zwłaszcza w Kalifornii i zwłaszcza w Los Angeles. Ja tam ich lubię.