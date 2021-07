"40 kontra 20". Faworytka Roberta Kochanka flirtowała z innym! "Proszę cię Słońce, ty nie masz piętnastu lat!" (WIDEO)

W najnowszym programie emitowanym na antenie TVN7 "40 kontra 20" bierze udział kilkanaście kobiet. Ich zadaniem jest skraść serce któregoś z dwóch mężczyzn - starszego bądź młodszego. Panie muszą się jednak spieszyć się zalotami, bowiem co tydzień te, które najmniej spodobają się Robertowi lub Bartkowi , odpadają z show. W programie nie brakuje intryg oraz niezręcznych sytuacji, do których dochodzi między uczestnikami.

Choć Robert sam przebiera w uczestniczkach i wymienia z nimi czułości, to "granie na dwa fronty" Marty zraniło jego serce. Jego faworytka skusiła się na flirt z młodszym kawalerem do wzięcia, czyli Bartkiem. Kochanek podczas rozmów chciałby, aby Marta określiła swoje uczucie i podjęła ostateczną decyzję. W kolejnym odcinku dojdzie bowiem do przegrupowania oraz eliminacji. Robert chce mieć pewność, że jego faworytka będzie z nim szczera.