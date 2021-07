"40 kontra 20". Robert Kochanek do nowej uczestniczki: "Zgodziłabyś się na TRÓJKĄT TY I MAMA?"

Ola 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja lubię ten program ,pewno połowa ludzi też którzy go komentują też.Mnie wszystko tam pasuje to są dorośli ludzie i nikt ich do niczego nie zmusza.No tak żyjemy w takim kraju gdzie podwójna moralność istnieje w niedzielę do kościoła a potem patrzeć jakby komuś dowalić.